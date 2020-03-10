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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر خامنئي يمنح ضحايا كورونا من الكوادر الطبية لقب "شهداء" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الثلاثاء 10 مارس 2020
الخليج 365
أبدى المرشد الإيراني علي خامنئي، يوم الثلاثاء، موافقته على مقترح يمنح الضحايا المصابين بفيروس كورونا المستجد من الكوادر الطبية بأنهم ”شهداء“.
وقال خامنئي، بحسب ما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية إيرانية، إنه ”يوافق على مقترح تقدم به وزير الصحة الإيراني سعيد نمكي، باعتبار الكوادر الطبية (الأطباء والممرضين)، شهداء في حال توفوا نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد في إيران“.
ويأتي ذلك في ظل تزايد أعداد المصابين والوفيات من الكوادر الطبية في إيران، حيث سجلت السلطات الطبية حتى اليوم وفاة 14 من الأطباء والممرضين؛ نتيجة توليهم علاج المصابين بفيروس كورونا المستجد.
وكانت محافظة جيلان شمال البلاد سجلت أكثر حالات إصابة ووفيات من الكوادر الطبية؛ نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.
وكانت مواقع إخبارية إيرانية أشارت في وقت سابق إلى أن بعض الأطباء هربوا من بعض المستشفيات؛ خوفا من علاج المصابين بفيروس كورونا في مدينة رشت عاصمة محافظة جيلان، التي تعاني نقصا في الكوادر الطبية.
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