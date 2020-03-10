الديوان الملكي يعلن وفاة الأمير عبدالعزيز آل سعود

كتب: ضياء السقا

أعلن الديوان الملكي السعودي، في نبأ عاجل، وفاة الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود.

وقال الديوان، في بيان، الثلاثاء: "انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير عبدالعزيز بن عبدالله بن فيصل بن فرحان آل سعود، وسيصلى عليه ـ إن شاء الله ـ يوم غدٍ الأربعاء الموافق 16 / 7 / 1441هـ ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض".

وتابع :"تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".