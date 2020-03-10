عقيص: نحن بحاجة لحكومة تعطينا الحلول وحتى الآن لم نر من الحكومة ما يوحي بالخير

أعلن عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​جورج عقيص​ عن "تمنيه ان الا تكون هذه الحكومة حكومة ​حزب الله​، والكل يعلم مكامن العلل منذ تاريخ إعلان دولة ​لبنان​ الكبير، ولبنان بحاجة لحكومة تعطينا الحلول، وحتى الآن لم نر من هذه الحكومة ما يوحي بالخير، واليوم الكلام بعد جلسة ​مجلس الوزراء​ ليس متطابقاً جداً مع ​البيان الوزاري​ ولا الخطة الواضحة".

ولفت عقيص، في حديث تلفزيوني، الى انه "يجب أن يبادر رئيس الحكومة ​حسان دياب​ ويتحرر من الجهات السياسية التي أمنت وصوله الى ​رئاسة الحكومة​، ولبنان لأول مرة يتخلف عن دفع التزاماته وهذا الامر سلبي ولتعويض هذه السلبية يجب الانكباب على الإصلاحات وإذا لم يتم ذلك فنحن في الوصفة المناسبة للانتحار"، موضحاً ان "التكتل لم يعط هذه الحكومة الثقة ولكننا مدركين ضرورة إعطاء فرصة لأي كان لأن الوضع لا يحتمل انطلاقاً من واجباتنا الوطنية"، مشيراً الى انه "معروفة الجهات التي شكلت الحكومة والتي سمت رئيسها وهونت عليه التشكيل وليست مطلقاً بمخفية".