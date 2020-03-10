مستشفى سان جورج الحدت نفى تخصيصه لمعالجة مرضى الفيروس

نفى ​مستشفى سان جورج​ - الحدت في بيان، ما "يتم نشره عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​ وبعض المواقع الإلكترونية عن تخصيص المستشفى لمعالجة مرضى ​الكورونا​". وأكد أنه "يستقبل كافة مرضاه بشكل اعتيادي"، متمنيا على "كافة المعنيين توخي الدقة وعدم نشر اي خبر من دون مراجعة الإدارة تحت طائلة الملاحقة القانونية".

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