النشرة: احتراق سيارة على طريق عام الحاصباني قاطع ميمس

أفادت مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأن احتكاكا كهربائيا أدى إلى احتراق ​سيارة​ مدنية على طريق عام ​الحاصباني​ قاطع ميمس، وتمكن ​الدفاع المدني​ في مركز حاصبيا من اطفائها دون أن اصابةأحد بأذى​. إضغط للمزيد

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