بلدية جبيل: للالتزام بارشادات منظمة الصحة ووزارة الصحة حول الوقاية

طلبت بلدية جبيل - بيبلوس في بيان اليوم، من جميع سكانها وزوارها "الالتزام بارشادات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة اللبنانية حول الوقاية من العدوى، وعدم الاستهتار بالموضوع من ناحية المحافظة على النظافة، في ظل انتشار فيروس كورونا وزيادة عدد حالات الاصابة في لبنان".
وتمنت على "المواطنين الذين يشعرون بظهور أية عوارض مرضية (حمى، سعال، نزلة أنفية، ألم حنجرة، ضيق تنفس)، الاتصال على الرقم 76 592699: أو الإتصال على الخط الساخن لوزارة الصحة العامة 1214 لطلب معلومات تثقيفية".
وناشدت البلدية "الأفراد والمجموعات في المدينة عدم الانجراف وراء الشائعات التي يطلقها البعض من دون إدراك لخطورة نشرها على صعيد جبيل وصعيد الوطن من النواحي كافة، وتحذر كل من يطلقها من الملاحقة القانونية".
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