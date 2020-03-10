وزارة المهجرين دعت موظفيها الى عدم دخول مكاتبهم قبل فحص حرارتهم

دعت ​وزارة المهجرين​ جميع موظفيها عدم الدخول الى المكاتب قبل فحص حرارتهم من خلال الجهاز المخصص لذلك والموجود أمام ساعة الدوام ابتداء من صباح الاربعاء ، وذلك في اطار ​الوقاية​ من ​فيروس كورونا​ و حماية لجميع العاملين والزائرين.

كذلك طلبت الوزارة عدم استقبال المواطنين قبل ​الساعة​ الثامنة والنصف صباحا.

يذكر ان مكاتب وزارة المهجرين تم تعقيمها اليوم للوقاية من الفيروس.