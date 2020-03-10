وزارة المهجرين دعت موظفيها الى عدم دخول مكاتبهم قبل فحص حرارتهم

دعت وزارة المهجرين جميع موظفيها عدم الدخول الى المكاتب قبل فحص حرارتهم من خلال الجهاز المخصص لذلك والموجود أمام ساعة الدوام ابتداء من صباح الاربعاء ، وذلك في اطار الوقاية من فيروس كورونا و حماية لجميع العاملين والزائرين.
كذلك طلبت الوزارة عدم استقبال المواطنين قبل الساعة الثامنة والنصف صباحا.
يذكر ان مكاتب وزارة المهجرين تم تعقيمها اليوم للوقاية من الفيروس.
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