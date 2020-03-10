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تكريم اسماعيل سكرية من الحركة الثقافية انطلياس

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كرمت ​الحركة الثقافية​ - ​انطلياس​، ضمن برنامج تكريم أعلام الثقافة في ​لبنان​ و​العالم العربي​، في المهرجان اللبناني للكتاب - ​السنة​ 39، دورة "مئوية دولة لبنان الكبير"، رئيس الهيئة الوطنية الصحية والاجتماعية النائب السابق الدكتور ​اسماعيل سكرية​.

شدد سكرية في كلمة له على أن "النظام السياسي - الطائفي لم يتعاط تجاه ​الصحة العامة​ بما تتطلبه من احترام خاص يليق بمعنى الصحة وأهميتها، بل أخضعتها كسائر القطاعات للمفهوم والممارسة الخدماتية و​المحاصصة​ و​سياسة​ الارضاء عند تشكيل أي ​حكومة​، مما حمل ​المال​ العام والمؤسسات الضامنة والناس أعباء ثقيلة وأعمال فساد لا تقل عن 50%". وأكد أن "الحق في الصحة هو حق لكل انسان ك​المياه​ والشرب و​الأمن​ وغيرها".

وعدد المشاكل التي "يعاني منها القطاع كالصفقات والسمسرات والمحاصصات و​الفساد​ المحتضن ب​السياسة​ والمحمي بالعصبيات، والكانتونات الصحية الضامنة المتباينة الكلفة والتقديمات، واستقالة ​وزارة الصحة​ من دورها الرعائي الوقائي التوعوي، وغياب صمام الأمان الدوائي كما الغذائي والمائي، وفرض تاجر ​الدواء​ أسعاره المضاعفة متجاوزا القانون بتواطؤ الإدارة والرعاية السياسية والطائفية، بالإضافة إلى غياب أجهزة الرقابة، واختفاء الأسرة الاستشفائية الخاصة عند العوز وظهورها للقادرين".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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