تكريم اسماعيل سكرية من الحركة الثقافية انطلياس

كرمت الحركة الثقافية - انطلياس، ضمن برنامج تكريم أعلام الثقافة في لبنان والعالم العربي، في المهرجان اللبناني للكتاب - السنة 39، دورة "مئوية دولة لبنان الكبير"، رئيس الهيئة الوطنية الصحية والاجتماعية النائب السابق الدكتور اسماعيل سكرية.
شدد سكرية في كلمة له على أن "النظام السياسي - الطائفي لم يتعاط تجاه الصحة العامة بما تتطلبه من احترام خاص يليق بمعنى الصحة وأهميتها، بل أخضعتها كسائر القطاعات للمفهوم والممارسة الخدماتية والمحاصصة وسياسة الارضاء عند تشكيل أي حكومة، مما حمل المال العام والمؤسسات الضامنة والناس أعباء ثقيلة وأعمال فساد لا تقل عن 50%". وأكد أن "الحق في الصحة هو حق لكل انسان كالمياه والشرب والأمن وغيرها".
وعدد المشاكل التي "يعاني منها القطاع كالصفقات والسمسرات والمحاصصات والفساد المحتضن بالسياسة والمحمي بالعصبيات، والكانتونات الصحية الضامنة المتباينة الكلفة والتقديمات، واستقالة وزارة الصحة من دورها الرعائي الوقائي التوعوي، وغياب صمام الأمان الدوائي كما الغذائي والمائي، وفرض تاجر الدواء أسعاره المضاعفة متجاوزا القانون بتواطؤ الإدارة والرعاية السياسية والطائفية، بالإضافة إلى غياب أجهزة الرقابة، واختفاء الأسرة الاستشفائية الخاصة عند العوز وظهورها للقادرين".
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