تكريم اسماعيل سكرية من الحركة الثقافية انطلياس

كرمت ​الحركة الثقافية​ - ​انطلياس​، ضمن برنامج تكريم أعلام الثقافة في ​لبنان​ و​العالم العربي​، في المهرجان اللبناني للكتاب - ​السنة​ 39، دورة "مئوية دولة لبنان الكبير"، رئيس الهيئة الوطنية الصحية والاجتماعية النائب السابق الدكتور ​اسماعيل سكرية​.

شدد سكرية في كلمة له على أن "النظام السياسي - الطائفي لم يتعاط تجاه ​الصحة العامة​ بما تتطلبه من احترام خاص يليق بمعنى الصحة وأهميتها، بل أخضعتها كسائر القطاعات للمفهوم والممارسة الخدماتية و​المحاصصة​ و​سياسة​ الارضاء عند تشكيل أي ​حكومة​، مما حمل ​المال​ العام والمؤسسات الضامنة والناس أعباء ثقيلة وأعمال فساد لا تقل عن 50%". وأكد أن "الحق في الصحة هو حق لكل انسان ك​المياه​ والشرب و​الأمن​ وغيرها".

وعدد المشاكل التي "يعاني منها القطاع كالصفقات والسمسرات والمحاصصات و​الفساد​ المحتضن ب​السياسة​ والمحمي بالعصبيات، والكانتونات الصحية الضامنة المتباينة الكلفة والتقديمات، واستقالة ​وزارة الصحة​ من دورها الرعائي الوقائي التوعوي، وغياب صمام الأمان الدوائي كما الغذائي والمائي، وفرض تاجر ​الدواء​ أسعاره المضاعفة متجاوزا القانون بتواطؤ الإدارة والرعاية السياسية والطائفية، بالإضافة إلى غياب أجهزة الرقابة، واختفاء الأسرة الاستشفائية الخاصة عند العوز وظهورها للقادرين".