شريم: للتحلي بالمسؤولية واتباع الارشادات التي تصدر من الجهات المختصة

لفتت وزيرة المهجرين ​غادة شريم​ إلى انه "في ظل الاوضاع الصعبة التي نعيشها، الاقتصادية منها والصحية بفعل ​الكورونا​، علينا جميعا كلبنانيين التكاتف والتضامن في وجه هذه المصاعب ولا شك اننا سنتخطى كل الصعاب معا"، مشددة على ان "مسؤولياتنا كبيرة في نشر الوعي في محيطنا وبين اهلنا ف​الوقاية​ خير من العلاج، ادعو اللبنانيين الى التحلي بالمسؤولية واتباع الارشادات التي تصدر من الجهات المختصة لحماية محبيهم وتجنيب بلدنا المزيد من المشاكل

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