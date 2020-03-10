الدكتور جورج ضبر: لا علاج حتى الآن لكورونا وبالتالي الوقاية مهمة جدا 

شدد الاختصاصي بالامراض الصدرية والعناية الفائقة في ​مستشفى​ ​أوتيل ديو​ الدكتور جورج ضبر في حديث تلفيزيوني على ان "​الوقاية​ مهمة جدا لتفادي الاصابة ب​فيروس كورونا​"، موضحا انه "هناك أشخاص كبار في السن لديهم مشاكل صحية ممكن ان يتعرضوا لأفراد عائلتهم الذين يذهبون إلى العمل والاماكن الأخرى، يجب الانتباه وغسل اليدين عدة مرات باليوم".

وأوضح انه "لا يوجد حتى الآن علاج لفيروس كورونا وبالتالي الوقاية مهمة جدا"، وأضاف "الاشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية عليهم عدم التواجد في الاماكن العامة وأماكن التجمعات".

وقال: "الوقاية كانت الاساس وكان في الأول الهدف منها لجم انتشار الفيروس إلا ان الوضع اليوم تغيّر وبات هناك مصابين لا ندري من أين انتقل اليهم الفيروس".

وتوجه إلى من لا يلتزم بالحجر الصحي المنزلي، قال: "نحن نرسل الارشادات ونطلب من الاشخاص حجر نفسهم في منزلهم، ونحن عندما نطلب من المواطن ان يحجر نفسه فهذا لا يعني انه يمكنه الجلوس مع عائلته بل عليه الجلوس لوحده في غرفته كل ​النهار​ وعليه ان ينتبه جيدا".