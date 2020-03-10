الصحة العالمية في لبنان تنفي خبر توقعها زيادة حالالت الكورونا

نفى مكتب ​منظمة الصحة العالمية​ في ​لبنان​ "نفياً قطعاً ما تتوردهو بعض وسائل الإعلام حول توقع إزدياد حالات الكورونا خلال ال 48 ساعة القادمة". وأكدت في تصريح لها على وسائل التواصل الإجتماعي أن "الخبر عارٍ عن الصحة و​وزارة الصحة العامة​ تترصد الحالات بناءً على توصيات WHO".

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