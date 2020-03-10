عقدت قيادة منطقة البقاع في "حزب الله" اجتماعًا خاصًّا وطارئًا في مركز القيادة في بعلبك، بحضور محافظ البقاع بشير خضر، مسؤول منطقة البقاع حسين النمر ومعاونه هاني فخر الدين، وممثّلين عن الهيئة الصحية في "حزب الله" وعن الأطباء المسلمين، وخلصت إلى:
"- الإستمرار بالإرشاد والتثقيف الّذي تقوم به الهيئة الصحية الإسلامية في المدارس والمطاعم والمؤسّسات والأماكن العامّة.
- التشدّد والمتابعة بإجراءات التعقيم اللّازمة في الأماكن العامّة والرسميّة والدينيّة.
- متابعة الوافدين من خارج المنطقة.
- تعميم استمارة الترصّد الوبائي ومتابعتها من قبل اللجنة الصحيّة.
- المتابعة مع وزير الصحة العامة باستحداث مركز للحجر الصحي في مستشفيَي بعلبك والهرمل الحكوميَّين.
- الإستفادة من سيارات الصليب الأحمر اللبناني في عمليّة نقل المصابين.
- العمل على تجهيز سيارات الدفاع المدني.
- التنسيق مع وزير الصحة لاستحداث مخبر مرجعي لفحص الـ"PCR".
- التعميم على البلديات لضرورات الانتباه والمتابعة للأماكن العامة كالمقاهي والحدائق، والتشديد على عدم التجمع قدر الإمكان".
كانت هذه تفاصيل خبر قيادة منطقة البقاع في حزب الله عقدت اجتماعا طارئا للبحث بالإجراءا لمواجهة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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