قيادة منطقة البقاع في حزب الله عقدت اجتماعا طارئا للبحث بالإجراءا لمواجهة كورونا

عقدت قيادة منطقة ​البقاع​ في "​حزب الله​" اجتماعًا خاصًّا وطارئًا في مركز القيادة في ​بعلبك​، بحضور محافظ البقاع ​بشير خضر​، مسؤول ​منطقة البقاع​ حسين النمر ومعاونه هاني فخر الدين، وممثّلين عن الهيئة الصحية في "حزب الله" وعن الأطباء المسلمين، وخلصت إلى:

"- الإستمرار بالإرشاد والتثقيف الّذي تقوم به ​الهيئة الصحية الإسلامية​ في ​المدارس​ و​المطاعم​ والمؤسّسات والأماكن العامّة.

- التشدّد والمتابعة بإجراءات التعقيم اللّازمة في الأماكن العامّة والرسميّة والدينيّة.

- متابعة الوافدين من خارج المنطقة.

- تعميم استمارة الترصّد الوبائي ومتابعتها من قبل اللجنة الصحيّة.

- المتابعة مع وزير الصحة العامة باستحداث مركز للحجر الصحي في مستشفيَي بعلبك و​الهرمل​ الحكوميَّين.

- الإستفادة من سيارات ​الصليب الأحمر اللبناني​ في عمليّة نقل المصابين.

- العمل على تجهيز سيارات ​الدفاع المدني​.

- التنسيق مع وزير الصحة لاستحداث مخبر مرجعي لفحص الـ"PCR".

- التعميم على البلديات لضرورات الانتباه والمتابعة للأماكن العامة كالمقاهي والحدائق، والتشديد على عدم التجمع قدر الإمكان".