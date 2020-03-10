طرابلسي: لا بد من إجراءات عاجلة لوقف الهدر ومعالجة موضوع الكهرباء وضرب الفساد

أكد عضو "​اللقاء التشاوري​" النائب ​عدنان طرابلسي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "الخطوة الجريئة والمدروسة التي اتخذتها ​الحكومة​ بخصوص اليوروبوند تركت ارتياحاً واسعاً لدى ​الشعب اللبناني​، ولكن هذا لا يكفي، بل لا بد من إجراءات عاجلة لوقف الهدر ومعالجة موضوع ​الكهرباء​ وضرب ​الفساد​ وزرع الطمأنينة في نفوس الناس حيال ودائعهم وضبط سعر صرف ​الليرة​".

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