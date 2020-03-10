محافظ بعلبك الهرمل: تعليق صلاة الجماعة في المقامات الدينية بالتشاور مع القيمين عليها

أعلن ​محافظ​ ​بعلبك​ الهرمل ​بشير خضر​، في بيان، أنه "بعد التشاور مع القيمين على المقامات الدينية، وحفاظا على ​الصحة العامة​، ومنعاً لإنتشار ​فيروس كورونا​، تم تعليق صلاة الجماعة في كل من ​مقام السيدة خولة​ في بعلبك، ومقام النبي شيت، ومقام السيدة صفية، ومسجد رأس الإمام الحسين، وذلك بشكل موقت، وضمن الإجراءات الإحترازية".

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