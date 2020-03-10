أكّدت نقيبة مستوردي المستلزمات والأدوات الطبية سلمى عاصي، أنّ "لا نقص في أجهزة التنفس، لكن لدينا نقص بالقفازات وأغطية الوجه وغيرها من المستلزمات الطبية، وننتظر أن تسير إجراءات المصارف والبنك المركزي لنتمكّن من استيراد اللّازم".
ولفتت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "القطاع الطبّي لم يستورد سوى 5 بالمئة من حاجاته في الأشهر الأخيرة، وهذه النسبة تعتبر ضئيلة جدًّا والنقص كبير"، موضحةً أنّ "نسبة الوفيات بفيروس "كورونا" هي 3 بالمئة تقريبًا، بينما إذا انقطعت تمامًا المستلزمات المتعلّقة بالقلب وغيرها، قد تصل نسبة الوفيات إلى 50 بالمئة".
كانت هذه تفاصيل خبر نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية: لا نقص بأجهزة التنفس والقطاع الطبي استورد فقط 5 بالمئة من حاجاته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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