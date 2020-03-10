نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية: لا نقص بأجهزة التنفس والقطاع الطبي استورد فقط 5 بالمئة من حاجاته

أكّدت نقيبة مستوردي المستلزمات والأدوات الطبية سلمى عاصي، أنّ "لا نقص في أجهزة التنفس، لكن لدينا نقص بالقفازات وأغطية الوجه وغيرها من ​المستلزمات الطبية​، وننتظر أن تسير إجراءات ​المصارف​ و​البنك المركزي​ لنتمكّن من استيراد اللّازم".

ولفتت في تصريح تلفزيوني، إلى أنّ "القطاع الطبّي لم يستورد سوى 5 بالمئة من حاجاته في الأشهر الأخيرة، وهذه النسبة تعتبر ضئيلة جدًّا والنقص كبير"، موضحةً أنّ "نسبة الوفيات بفيروس "كورونا" هي 3 بالمئة تقريبًا، بينما إذا انقطعت تمامًا المستلزمات المتعلّقة بالقلب وغيرها، قد تصل نسبة الوفيات إلى 50 بالمئة".