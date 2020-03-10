المحامي نصرالله: تبقى الوقاية افضل الطرق للحماية من الكورونا

أكد المحامي أنطوان نصرالله في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "تبقى ​الوقاية​ افضل الطرق للحماية من ​الكورونا​، ووالوقاية مسؤولية مشتركة بين مواطن واع وسلطة مدركة لحجم الخطر وجريئة باتخاذ خطوات غير مسبوقة".

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