السفارة السعودية بتركيا: فتح الرحلات من تركيا للراغبين بالعودة الى الاراضي السعودية

أعلنت السفارة السعودية لدى تركيا، أن "الخطوط السعودية ستفتح رحلاتها من تركيا اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى 12 اذار الحالي للمواطنين السعوديين وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين وأزواج المواطنات الراغبين في العودة إلى السعودية".
هذا وسبق أن اتخذت السلطات السعودية قراراً بـ"منع سفر مواطنيها مؤقتا من وإلى 14 دولة، وهي إيطاليا وكوريا الجنوبية والعراق ولبنان وسوريا ومصر والكويت والإمارات والبحرين وسلطنة عمان وفرنسا وألمانيا وتركيا وإسبانيا".
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