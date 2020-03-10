السفارة السعودية بتركيا: فتح الرحلات من تركيا للراغبين بالعودة الى الاراضي السعودية

أعلنت ​السفارة السعودية​ لدى ​تركيا​، أن "الخطوط السعودية ستفتح رحلاتها من تركيا اعتباراً من اليوم الثلاثاء وحتى 12 اذار الحالي للمواطنين السعوديين وأبناء المواطنات وزوجات المواطنين وأزواج المواطنات الراغبين في العودة إلى السعودية".

هذا وسبق أن اتخذت السلطات السعودية قراراً بـ"منع سفر مواطنيها مؤقتا من وإلى 14 دولة، وهي ​إيطاليا​ و​كوريا الجنوبية​ و​العراق​ و​لبنان وسوريا​ ومصر و​الكويت​ و​الإمارات​ و​البحرين​ و​سلطنة عمان​ و​فرنسا​ و​ألمانيا​ وتركيا و​إسبانيا​".

إضغط للمزيد