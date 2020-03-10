الجيش التركي بدأ بسحب الأسلحة الثقيلة من نقاط المراقبة في إدلب السورية

أفادت وكالة "​نوفوستي​" الروسية عن مصدر عسكري أن ​تركيا​ بدأت بسحب الأسلحة الثقيلة من نقاط مراقبتها في ​محافظة إدلب​ السورية، مؤكداً أن "​أنقرة​ بدأت تدريجيا بسحب الأسلحة الثقيلة من نقاط المراقبة في إدلب السورية وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه يوم 5 آذار".

يذكر أن الرئيسين الروسي ​فلاديمير بوتين​ والتركي ​رجب طيب أردوغان​ أجريا يوم 5 مارس الجاري، مباحثات حول التصعيد الأخير في محافظة إدلب السورية.

وأسفرت المباحثات عن الاتفاق على وثيقة مشتركة تنص على التمسك بصيغة أستانا للتسوية السورية، ووقف ​إطلاق النار​ في إدلب وتسيير دوريا مشتركة في قسم من طريق M4 الاستراتيجي.