بلدية برج حمود: على المواطنين والأهالي تفادي نشر الشائعات في هذه الظروف الدقيقة

نفت بلدية برج حمود، في بيان"صحة الرسائل الصوتية والتي يدعي عبرها فيها أحد المواطنين أن موظفاً في البلدية مصاب بفيروس كورونا المستجد"، متمنية على "المواطنين والأهالي تفادي نشر الشائعات في هذه الظروف، حيث أنها تؤدي إلى إثارة الهلع، وعرقلة العمل الاداري، ومفاقمة الأزمات الإقتصادية والمعيشية".
وأكدت البلدية انها لن "تتساهل في متابعة مثل هذه الأفعال، وتحميل فاعليها كافة المسؤوليات القانونية عن أفعالهم والأضرار التي يلحقونها"، موضحة ان "البلدية تقوم بإجراءات إحترازية ووقائية كتعقيم البلدية صباحا ومساء حفاظا على صحة العاملين والمواطنين".
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