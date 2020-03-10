طيران كندا يوقف رحلاته إلى إيطاليا بسبب فيروس كورونا

أعلن الطيران الكندي أنه اتخذ قراراً بوقف رحلاته إلى ​إيطاليا​ بسبب ​فيروس كورونا​. وكان قد أكد وزير الخارجية الكندي، ​فرانسوا فيليب شامبين​، أن حكومة بلاده و​الولايات المتحدة​ تعملان معا وتتواصلان يوميا في جهودهما المشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى أن "نهج العلوم في كندا هو جزء من محاولة جماعية بين ما يسمى شركاء الأمن لحماية ​أميركا​ الشمالية من فيروس "كوفيد-19".

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