طيران كندا يوقف رحلاته إلى إيطاليا بسبب فيروس كورونا

أعلن الطيران الكندي أنه اتخذ قراراً بوقف رحلاته إلى إيطاليا بسبب فيروس كورونا.
وكان قد أكد وزير الخارجية الكندي، فرانسوا فيليب شامبين، أن حكومة بلاده والولايات المتحدة تعملان معا وتتواصلان يوميا في جهودهما المشتركة للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا الى أن "نهج العلوم في كندا هو جزء من محاولة جماعية بين ما يسمى شركاء الأمن لحماية أميركا الشمالية من فيروس "كوفيد-19".
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