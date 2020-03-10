سلطات اليونان منعت دخول 963 مهاجرا على الحدود مع تركيا واعتقلت 52 منهم

ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "مسؤولين يونانيّين أشاروا إلى أنّ 963 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى ​اليونان​ من ​تركيا​ خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بشكل غير قانوني، على الرغم من تشديد الإجراءات الأمنيّة، إلّا أنّهم مُنعوا من ذلك، واعتقلت السلطات 52 منهم". وأوضح المسؤولون أنّ "المعتقلين بينهم مهاجرون من ​سوريا​ و​أفغانستان​ و​إيران​".

وكان قرار الرئيس التركي ​رجب طيب اردوغان​ يوم 28 شباط الماضي فتح الحدود التركية أمام ​المهاجرين​ الراغبين في المغادرة، قد أثار أزمة على الحدود، وكرّر اردوغان اليوم الثلثاء دعوته لليونان إلى السماح للمهاجرين بالدخول.