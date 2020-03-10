ذكرت وكالة "رويترز" أنّ "مسؤولين يونانيّين أشاروا إلى أنّ 963 شخصًا حاولوا عبور الحدود إلى اليونان من تركيا خلال الأربع والعشرين ساعة الأخيرة بشكل غير قانوني، على الرغم من تشديد الإجراءات الأمنيّة، إلّا أنّهم مُنعوا من ذلك، واعتقلت السلطات 52 منهم". وأوضح المسؤولون أنّ "المعتقلين بينهم مهاجرون من سوريا وأفغانستان وإيران".
وكان قرار الرئيس التركي رجب طيب اردوغان يوم 28 شباط الماضي فتح الحدود التركية أمام المهاجرين الراغبين في المغادرة، قد أثار أزمة على الحدود، وكرّر اردوغان اليوم الثلثاء دعوته لليونان إلى السماح للمهاجرين بالدخول.
كانت هذه تفاصيل خبر سلطات اليونان منعت دخول 963 مهاجرا على الحدود مع تركيا واعتقلت 52 منهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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