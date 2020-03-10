الدفاع التركية: أكار بحث مع شويغو الموقف في إدلب وعودة مليون نازح إلى منازلهم

أعلنت ​وزارة الدفاع التركية​، في بيان، أن "الوزير ​خلوصي أكار​ بحث في ​اتصال​ هاتفي مع نظيره الروسي ​سيرغي شويغو​ الوضع في منطقة إدلب السورية، وامكانية جعل وقف ​إطلاق النار​ في إدلب دائم وضمان عودة أكثر من مليون نازح إلى منازلهم"، مشيرة الى ان أكار أكد لشويغو "العزم على مواصلة الجهود والوفاء بالالتزامات ب​تحقيق​ وقف دائم لإطلاق النار و​السلام​ والاستقرار في إدلب".

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