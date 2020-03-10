اللوبي الصهيوني: اكتشاف اصابة اثنين ممن حضروا المؤتمر بواشنطن بكورونا

أشارت قناة "كان" العبرية، إلى أن اللوبي الصهيوني في ​واشنطن​ "آيباك"، أعلن بأن اثنين على الاقل من الذين شاركوا في مؤتمره الأسبوع الماضي تم تشخيص إصابتهما ب​فيروس كورونا​.

تجدر الإشارة إلى أنه كان حضر المؤتمر آلاف الأشخاص بين الأول والثالث من الشهر الحالي، بمن فيهم نائب الرئيس الأميركي ​مايك بينس​، ووزير الخارجية ​مايك بومبيو​، وعدد كبير من أعضاء ​الكونغرس الأميركي​.

وبهذا الخصوص تم مراسلة 20000 شخص من الذين شاركوا في المؤتمر للإنتباه في حال ظهور أعراض المرض عليهم.