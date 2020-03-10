اللوبي الصهيوني: اكتشاف اصابة اثنين ممن حضروا المؤتمر بواشنطن بكورونا

أشارت قناة "كان" العبرية، إلى أن اللوبي الصهيوني في واشنطن "آيباك"، أعلن بأن اثنين على الاقل من الذين شاركوا في مؤتمره الأسبوع الماضي تم تشخيص إصابتهما بفيروس كورونا.
تجدر الإشارة إلى أنه كان حضر المؤتمر آلاف الأشخاص بين الأول والثالث من الشهر الحالي، بمن فيهم نائب الرئيس الأميركي مايك بينس، ووزير الخارجية مايك بومبيو، وعدد كبير من أعضاء الكونغرس الأميركي.
وبهذا الخصوص تم مراسلة 20000 شخص من الذين شاركوا في المؤتمر للإنتباه في حال ظهور أعراض المرض عليهم.
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