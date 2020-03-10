ماكرون: الاتحاد الاوروبي مستعد للتحرك لتجنب عدم استقرار الإقتصاد

أعلن الرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ أن ​الاتحاد الاوروبي​ مستعد للتحرك لتجنب عدم استقرار الإقتصاد بسبب إنتشار ​فيروس كورونا​. وأشار ماكرون إلى أن "​الاتحاد الأوروبي​ أنفق 100 مليون يورو على عمليات بحث ودراسة فيروس كورونا المستجد". و مازالت الأرقام و الأحداث و الإجراءات تتوالى عالميا بشأن فيروس كورونا المستجد ، و الذي بدأ انتشاره من مدينة ​ووهان​ الصينية ليصبح صداعا في رأس العالم .

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