أفادت وكالة "سكاي نيوز" عن مصادر صحية تقديرات بوجود 10 إصابات اضافية بفيروس كورونا في إسرائيل.
وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 50 حالة".
وقررت السلطات في إسرائيل أمس فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على جميع العائدين إلى إسرائيل من رحلات السفر، خشية تفشي فيروس كورونا القاتل.
كانت هذه تفاصيل خبر سكاي نيوز: تقديرات بوجود 10 إصابات اضافية بكورونا في إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.