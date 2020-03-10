سكاي نيوز: تقديرات بوجود 10 إصابات اضافية بكورونا في إسرائيل

أفادت وكالة "​سكاي نيوز​" عن مصادر صحية تقديرات بوجود 10 إصابات اضافية ب​فيروس كورونا​ في ​إسرائيل​.

وكانت وزارة الصحة الإسرائيلية قد أعلنت في وقت سابق من اليوم عن "ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 50 حالة".

وقررت السلطات في إسرائيل أمس فرض الحجر الصحي لمدة 14 يوما على جميع العائدين إلى إسرائيل من رحلات السفر، خشية تفشي فيروس كورونا القاتل.