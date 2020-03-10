الداخلية الأفغانية: 7 قتلى و28 جريحا جراء هجمات طالبان خلال الساعات الـ 24 الماضية

أعلن المتحدث باسم ​وزارة الداخلية الأفغانية​ ​نصرت رحيمي​، في تصريح عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ان "​حركة طالبان​ نفذت 32 هجوماً في ​أفغانستان​ خلال ​الساعات​ الـ 24 الماضية، أودت بحياة ​مدنيين​ اثنين و5 عسكريين، كما أنها أسفرت عن جرح 16 مدنياً و12 عسكرياً"، مشيراً الى ان "8 إرهابيين قتلوا خلال الفترة نفسها، في مختلف أنحاء البلاد، من بينهم انتحاري تمت تصفيته قبل تفعيله ​عبوة ناسفة​ في سوق شعبية بمدينة ​قندهار​ جنوب البلاد". إضغط للمزيد

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