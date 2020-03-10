البنتاغون: الانسحاب من أفغانستان سيسمح بالتركيز على الصين وروسيا

أعلن البنتاغون أن انسحاب القوات الأميركية من أفغانستان "سيسمح بتوفير مليارات الدولارات" للتركيز على مواجهة الصين وروسيا.
وأشار النائب الأول لوزير الدفاع الأميركي ديفيد نوركويست، أثناء جلسة استماع في مجلس النواب، إلى أنه "إذا سارت الأمور جيدا، فسنقلص عدد القوات في أفغانستان إلى حد 8.6 ألف عسكري، وسيكون بوسعنا القيام بتقليص أكبر في حال المضي قدما بمحادثات السلام".
ولفت إلى أن "الحديث يدور عن إمكانية توفيرنا مليارات الدولارات"، مشيرا إلى أن "الإدارة الحالية تعتبر رصد الأموال (لمواجهة) الصين وروسيا أولوية لها".
وشدد أن تقليص عدد العسكريين في أفغانستان سيتوقف على سير عملية المصالحة في البلاد، مؤكدا أن التسوية السلمية عبر المفاوضات بين الأفغان هي "أفضل طريقة" لإحلال سلام راسخ في أفغانستان.
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