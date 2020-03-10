روحاني يدعو لبناء مستشفيات ميدانية متنقلة لعلاج مصابي كورونا

دعا الرئيس الإيراني ​حسن روحاني​، إلى "توظيف إمكانيات ​القوات المسلحة​ في محافظات قم وجيلان ومازندران في بناء ​المستشفيات​ الميدانية المتنقلة، وإرسال الأطباء والممرضين للمساعدة في علاج المصابين ب​فيروس كورونا​ القاتل"، لافتاً الى "ضرورة تطبيق قرارات لجان مكافحة فيروس كورونا في المحافظات بشكل صارم ودقيق"، مشيراً الى "ضرورة "استخدام الملاعب والأماكن المسقفة لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا عند الضرورة".

هذا وأعلنت ​وزارة الصحة​ الإيرانية عن "ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 8042 في البلاد"، مؤكدة "تسجيل 54 حالة وفاة و881 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة".