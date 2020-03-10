دعا الرئيس الإيراني حسن روحاني، إلى "توظيف إمكانيات القوات المسلحة في محافظات قم وجيلان ومازندران في بناء المستشفيات الميدانية المتنقلة، وإرسال الأطباء والممرضين للمساعدة في علاج المصابين بفيروس كورونا القاتل"، لافتاً الى "ضرورة تطبيق قرارات لجان مكافحة فيروس كورونا في المحافظات بشكل صارم ودقيق"، مشيراً الى "ضرورة "استخدام الملاعب والأماكن المسقفة لاستيعاب المصابين بفيروس كورونا عند الضرورة".
هذا وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية عن "ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى 8042 في البلاد"، مؤكدة "تسجيل 54 حالة وفاة و881 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الأخيرة".
كانت هذه تفاصيل خبر روحاني يدعو لبناء مستشفيات ميدانية متنقلة لعلاج مصابي كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.