أعلن وزير التنمية السياسية الأردني موسى المعايطة أن "رئيس الوزراء ​عمر الرزاز​ يعاني من وعكة صحية تتمثل بما يعرف بالحزام الناري". يشار الى ان الحزام الناري هو مرض جلدي ناتج عن التهاب فيروسي شديد يصيب الجلد، يظهر على هيئة حبوب كثيرة مجمعة النطاق، يشعر المصاب بها بألم شديد في المنطقة المصابة، ويعرف بذلك الاسم نظرا إلى استهدافه منطقة معينة من الجسم وكأنه حزام ممتد ممتلئ بالحبوب الحمراء المؤلمة، وقد يظهر في عدة مناطق معا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير التنمية الأردني: رئيس الوزراء الأردني مصاب بالحزام الناري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.