أوضح المتحدّث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، أنّ "تركيا أوفت بالتزاماتها تجاه طالبي اللجوء الّذين يحاولون العبور إلى أوروبا في إطار اتفاق 18 آذار، ومنعت وقوع أزمة الهجرة، وإذا قامت أوروبا بدورها المنوط بها فستفتح صفحة جديدة في العلاقات".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّه "يمكن فعل ذلك من خلال رؤية قويّة وخطّة عمل ملموسة، والرئيس التركي رجب طيب اردوغان، أشار إلى ذلك في بروكسل. حان دور الاتحاد الأوروبي لاتخاذ خطوة".
يُذكر أنّ يوم الإثنين، اتّفقت تركيا والاتحاد الأوروبي على مراجعة اتفاق 18 آذار 2016 بشأن الهجرة، عقب قمة جمعت اردوغان مع مسؤولين أوروبيّين.
كانت هذه تفاصيل خبر متحدث باسم الرئاسة التركية: أوفينا بالتزاماتنا تجاه طالبي اللجوء وحان دور أوروبا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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