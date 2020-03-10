أردوغان: وقف إطلاق النار في إدلب يسير بشكل جيد

اعتبر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن "نظام وقف إطلاق النار في إدلب يسير بشكل جيد حتى لو كان مؤقتاً وهو عامل لعدة أيام"، متأملاً أن "يتم الحفاظ على هذا الوضع وأن تتخذ الهدنة طابعاً طويل الأمد"، لافتاً إلى أن "الأوضاع في سوريا وأزمة الهجرة تحديات أمام كل من وتركيا والاتحاد الأوروبي".
وشدد اردوغان على "ضرورة أن يتخذ الجانب الآخر كل الإجراءات اللازمة نظرا للثمن العالي الذي دفعته بلاده لحماية المدنيين في إدلب، وتركيا تعمل على إنشاء منازل صغيرة في إدلب"، مؤكدا أنه "حتى الآن تم إنشاء نحو 500 منها، وعقب وقف إطلاق النار بدأت عودة النازحين إلى ديارهم".
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