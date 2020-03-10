أعلن مجلس الوزراء العراقي خلال جلسته الاعتيادية برئاسة نائب رئيس الوزراء ثامر الغضبان، إصداره عدد من "التوجيهات للوقاية من فيروس كورونا"، مثمناً "الجهود الكبيرة التي تبذلها ملاكات وزارة الصحة والدوائر الرسمية الأخرى من أجل حماية المواطنين من الإصابة بهذا الفيروس".
وأكد المجلس على "منع التجمعات بأشكالها كافة، لما لها من دور رئيسي في نشر العدوى وزيادة المخاطر، وذلك حفاظا على صحة المواطنين وأرواحهم وسلامة مدنهم"، داعياً الى "التعاون الجاد مع الجهات الصحية والحكومية الأخرى التي تصدر تعليماتها بشأن الحد من انتشار الفيروس، وتوخي الحذر في تناقل المعلومات غير الموثقة والاعتماد على المعلومات الموثقة التي تصدرها الجهات الرسمية والدولية، والاهتمام الكامل بإلاجراءات الوقائية المعتمدة علميا، وفقا لما تنشره وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية من تعليمات، اضافة الى تجنب السفر إلى خارج العراق والتنقل بين المحافظات في الوقت الحاضر إلا في حالات الضرورة للحد من انتقال العدوى وتعزيز إجراءات السيطرة على انتشار الفيروس".
كانت هذه تفاصيل خبر مجلس الوزراء العراقي: لتجنب السفر لخارج العراق والتنقل بين المحافظات بالوقت الحاضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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