سكاي نيوز: ارتفاع الإصابات بكورونا في فرنسا الى 1784 والوفيات إلى 33

أفادت وكالة "سكاي نيوز" عن ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في فرنسا الى 1784 والوفيات إلى 33، وذلك بعد أن أكدت السلطات الفرنسية ان "وزير الثقافة الفرنسي فرانك ريستير، أصيب بالفيروس".
هذا وذكرت تقارير إعلامية أن "خمسة نواب بالبرلمان الفرنسي جرى تشخيص إصابتهم بفيروس كورونا، إضافة إلى أحد العاملين بمطعم الجمعية الوطنية، حيث يعتقد أن بعض المشرعين المصابين أو جميعهم التقطوا الفيروس هناك".
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