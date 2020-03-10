نقابة الصيارفة اثر اجتماعها مع سلامة: شدد على ضرورة التقيد بحدّ أقصى لسعر شراء العملات الاجنبية

لفتت نقابة الصيارفة اثر اجتماعها مع حاكم ​مصرف لبنان​ رياض سلامة على ضرورة تقيد الصيارفة بحدّ أقصى لسعر شراء العملات الاجنبية مقابل ​الليرة​ وألا يتعدى نسبة الـ30 في المئة من السعر الذي يحدّده مصرف لبنان في تعامله مع ​المصارف​.

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