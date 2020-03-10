وزيرة العدل: خبر طلبي إقفال قصور العدل عار من الصحة

أوضحت وزيرة ​العدل​ ماري كلود في بيان ان "الخبر الذي يتم تداوله عبر وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية تطلب فيه إقفال قصور العدل في المحافظات كافة حتى إشعار آخر نظرا للظروف التي يمر بها ​لبنان​ والمتعلقة بانتشار فيروس ​الكورونا​، عار من ​الصحة​. لذا اقتضى التصويب".

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