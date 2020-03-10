القاء قنبلة على منزل مواطن في بلدة مليخ

ألقى مجهولون ​قنبلة يدوية​ على منزل المواطن ع.ع، أثناء غيابه عن منزله في بلدة مليخ - ​قضاء جزين​، أدى انفجارها إلى أضرار في قسم من المنزل. وحضرت الأدلة الجنائية وتفقدت المكان وباشر مخفر الريحان باجراء التحقيقات.

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