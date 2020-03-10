ترامب ينفي حاجته للخضوع لفحص للكشف عن "كورونا": لا أعاني من أي أعراض

نفى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ حاجته للخضوع لفحص للكشف عن فيروس "كورونا"، مؤكدا انه لا يعاني من أعراض من الفيروس. وحض ترامب الأميركيين على البقاء هادئين، مؤكدا أن الفيروس سيزول​​​​​​​. وقال: "نقوم بعمل عظيم ضد ​فيروس كورونا​ والوضع كان سيصبح أسوأ لولا تدخلنا الفعال​​​​​​​".

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