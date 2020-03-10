الارصاد الجوية:لا صحة للشائعات التي تتحدث عن منخفض جوي يحمل اسم التنين

أفادت مصلحة الاراصد الجوية في الطيران المدنب بأن طقسا ربيعيا مستقرا ودافئا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط حتى بعد ظهر يوم الخميس حيث يتأثر بمنخفض جوي مصدره ​ليبيا​ والذي يقترب تدريجياً ويحمل معه غبار، رياح قوية و​أمطار​ ويستمر حتى مساء يوم السبت حيث ينحسر تدريجياً. وأكدت ان لا صحة للشائعات التي تتحدث عن منخفض جوي يحمل اسم التنين

وتوقعت ان يكون طقس الغد قليل الغيوم اجمالاً مع ارتفاع ب​درجات الحرارة​ كما تنشط الرياح أحيانا، يتحول ليلاً الى غائم بسحي مرتفعة.

الخميس: غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع إضافيّ وملحوظ بدرجات الحرارة والتي تكون فوق معدلاتها الموسمية مع نسبة رطوبة منخفضة، كما تنشط الرياح وتتحول تدريجياً بعد الظهر الى شديدة مع اقتراب المنخفض الجوي حيث تصل سرعتها الى ٨٥ كلم/ساعة خاصة في المناطق الجنوبية والشمالية وتكون محملة بالغبار مما يؤدي الى سوء الرؤية أحياناً ويرتفع موج البحر الى حدود ٤ أمتار، تتساقط أمطار متفرقة وموحلة اعتباراً من المساء خاصة في المناطق الجنوبية والداخلية ومن المتوقع ان تشتدّ غزارتها ليل الخميس/الجمعة مع حدوث برق ورعد.

الجمعة: غائم اجمالاً مع انخفاض سريع وملحوظ بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة مع تشكل للضباب بشكل كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار تكون غزيرة أحياناً وتكون مترافقة بحدوث عواصف رعدية ورياح قوية كما تتساقط حبات من البرد ونحذر من تشكل ​السيول​ خاصة في المناطق الجنوبية خاصة خلال فترة قبل الظهر، تتساقط ​الثلوج​ على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق.