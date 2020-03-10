شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "مستقبل وطن" الجديد يعقد لقاءً مع عدد من قيادات الأمانة العامة للحزب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق حسن عبد الوهاب، رئيس المحكمة الدستورية العليا الاسبق، رئيس حزب مستقبل وطن، إلى مقر حزب مستقبل وطن، لاستلام مهام منصبه الجديد.

وكان فى استقبال، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، المهندس أشرف رشاد الشريف، النائب الأول لرئيس حزب مستقبل وطن والأمين العام للحزب، وعدداً من أعضاء الأمانة المركزية، الذين ثمنوا الفترة التى قادها المهندس أشرف رشاد الشريف، تنظمياً وحزبياً.

وعقب استقباله، اجتمع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس الحزب، فى جلسة تعارف مع عدداً أعضاء الأمانة المركزية.

وكان المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، قد تولى رئاسة حزب مستقبل وطن.

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وترأس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، آخر جلسة له فى المحكمة فى يوليو 2018، وذلك قبل بلوغه سن التقاعد المحدد بـ70 سنة.

وولد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى 1 أغسطس 1948 بمحافظة المنيا، وحصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969،وتم تعينه بالجهاز المركزى للمحاسبات حتى عام 1971،ثم عين معاونا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة عام 1976.

عين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائبا لرئيس مجلس الدولة فى 1978،وظل يتدرج فى منصبه حتى عين مستشارا بمجلس الدولة عام 1987، كان 1988 عام دخول المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للمحكمة الدستورية العليا، حيث عمل مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة،وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998، وفى 2001 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل فى منصبه حتى 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار عدلى منصور.