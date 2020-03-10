شكرا لقرائتكم خبر عن وصول رئيس حزب مستقبل وطن الجديد لمقر الحزب ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصل قبل قليل، رئيس حزب مستقبل وطن الجديد، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المحكمة الدستورية العليا الأسبق، لمقر الحزب، وذلك بعد ساعات قليلة من إعلان الحزب تولى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئاسة الحزب.

وترأس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أخر جلسة له فى المحكمة فى يوليو 2018، وذلك قبل بلوغه سن التقاعد المحدد بـ70 سنة فى 1 أغسطس المقبل، على أن يتولى المستشار الدكتور حنفى جبالى النائب الأول له، رئاسة المحكمة ونظر أول جلسة له فى 4 أغسطس .

وولد المستشار عبد الوهاب عبد الرازق فى 1 أغسطس 1948 بمحافظة المنيا، حصل على ليسانس الحقوق من جامعة القاهرة عام 1969، وتم تعينه بالجهاز المركزى للمحاسبات حتى عام 1971، ثم عين معاونا للنيابة العامة، وفى عام 1973 عين مساعد نيابة عامة ثم وكيلاً للنائب العام من الفئة الممتازة عام 1976.

عين المستشار عبد الوهاب عبد الرازق نائبا لرئيس مجلس الدولة فى 1978، وظل يتدرج فى منصبه حتى عين مستشارا بمجلس الدولة عام 1987، كان 1988 عام دخول المستشار عبد الوهاب عبد الرازق للمحكمة الدستورية العليا، حيث عمل مستشاراً بهيئة المفوضين بالمحكمة،وأعير إلى دولة الكويت للعمل مستشاراً بإدارة الفتوى والتشريع بمجلس الوزراء خلال الفترة من 1992 وحتى 1998، وفى 2001 عين نائبا لرئيس المحكمة الدستورية العليا، وظل فى منصبه حتى 2016 ليصبح رئيسا للمحكمة خلفا للمستشار عدلى منصور.

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