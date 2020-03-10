شكرا لقرائتكم خبر عن البرلمان يلغى العمل بالبصمة للعاملين بالأمانة العامة مؤقتا بداية من الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى إطار الإجراءات التى يتخذها مجلس النواب للحفاظ على سلامة العاملين ولمنع انتشار فيروس كورونا الجديد، قرر المستشار محمود فوزي الأمين العام لمجلس النواب، إعفاء جميع العاملين بالأمانة العامة للمجلس من استخدام أجهزة البصمة لإثبات الحضور والاكتفاء باستخدام كارت الدخول من بوابات المجلس، بدءاً من غداً الأربعاء 11 مارس 2020 ولمدة اسبوعين.

وأكد فوزي - حسب البيان الصحفي الصادر اليوم - على جميع العاملين ضرورة الالتزام بالإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على الصحة العامة والسلامة واتخاذ الإجراءات الوقائية التي سبق وأن جهزتها الأمانة العامة في هذا الخصوص.

وشدد أمين عام مجلس النواب، على جميع العاملين ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة بالقطاع الطبي بالمجلس متى استشعر أحدهم بأي من أعراض الأنفلونزا أو نزلات البرد.

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كما استثنى في قراره الصادر اليوم من القواعد المنظمة للإجازات المرضية للمجلس حالات الإصابة بنزلات البرد أو الأنفلونزا.

يشار إلى أن الأستاذ الدكتور علي عبدالعال رئيس المجلس قد وجه في وقت سابق باتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة للحفاظ على صحة وسلامة النواب والعاملين، وتم التنسيق بين الأمين العام لمجلس النواب وقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، لتطهير وتعقيم القاعة الرئيسية وجميع قاعات اجتماعات اللجان، والأماكن الرئيسية بالمجلس وفقاً للمعايير المتبعة في هذا الشأن.