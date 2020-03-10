شكرا لقرائتكم خبر عن نائب يطالب بخطة عاجلة لتطوير منظومة الرى لترشيد استهلاك المياه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب على بدر، بطلب إحاطة موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزيرى الزراعة والرى، بشأن تطوير منظومة الرى على مستوى الجمهورية، والاعتماد على الأساليب الحديثة فى الرى، خاصة فى الأراضى القديمة التى تعتمد على الرى بالغمر حتى الآن، بالإضافة لاستنباط سلالات جديدة تعطى ضعف الإنتاجية وتكون فى نفس الوقت غير شرهة لاستهلاك المياه، خاصة فى المحاصيل الاستراتيجية.

وأوضح عضو مجلس النواب، إن قانون الموارد المائية والرى المزمع إقراره خلال دور الانعقاد الحالى يعالج أزمة الرى بالغمر، وذلك من خلال تطوير شامل للمنظومة على مستوى الجمهورية، وذلك فى إطار تعظيم الاستفادة من الموارد المائية فى ظل محدوديتها، وترشيد الاستهلاك، مؤكدا أن تطوير المنظومة واحدة من ضمن حزمة إجراءات من شأنها ترشيد الاستهلاك، والاعتماد على الرى بالرش أو التنقيط خاصة فى الأراضى القديمة، علما بأن الأراضى المستصلحة حديثا يتم الاعتماد على هذه الطرق فى الزراعة.

وطالب عضو البرلمان، حصر شامل ودقيق لكافة الأراضى المراد تطوير منظومة الرى بها خاصة الأراضى القديمة، والاعتمادات المالية التى تم رصدها لهذا الأمر، على أن يتم توفير الاعتمادات المالية اللازمة، وترغيب المزارعين وتشجيعهم على الإقبال على هذه الخطوة من خلال إمكانية التطوير وسداد القيمة بنظام التقسيط، وصيانة شبكات التطوير بشكل مستمر حتى تعمل بكامل طاقتها وتؤدى الهدف المنشود منها.

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وشدد عضو مجلس النواب، على تغطية الترع والمصارف خاصة تلك المتواجدة وسط الكتل السكنية لأنها تحولت لمقالب قمامة، وزيادة وعى المواطنين حول ترشيد استهلاك المياه، مؤكدا أن كل هذه خطوات من شأنها الحفاظ على المياه وترشيد استهلاكها وتعظيم الاستفادة من الموارد فى ظل محدوديتها.