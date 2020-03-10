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صور.. "الصحفيين" تعقم مبنى النقابة كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقمت نقابة الصحفيين مبناها الكائن بشارع عبد الخالق ثروت،  وذلك كإجراء احترازي لمواجهة فيروس "كورونا"، و تماشيًا مع قرار الحكومة المصرية في هذا الشأن، وحرصًا على سلامة الصحفيين.

كانت النقابة، قررت تعليق جميع الأنشطة التي تشمل التجمعات، كالحفلات الفنية والمسرحيات أو الندوات والمؤتمرات داخل مبنى النقابة.

تعقيم مبنى نقابة الصحفيين (1)

وأعلن محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين في بيان له، من قبل، عن تعقيم المبنى تعقيمًا طبيًا شاملًا؛ من خلال الفريق الإداري والصحي والوقائي بالنقابة، بالتعاون مع الشركة المسئولة عن صيانة المبنى.

تعقيم مبنى نقابة الصحفيين (2)

وذكر محمد شبانة سكرتير عام نقابة الصحفيين أن المجلس يستخدم كافة أدوات الحماية والإجراءات الوقائية، كرفع بصمة الحضور والانصراف مؤقتًا؛ للحفاظ على سلامة كافة الزملاء الصحفيين والموظفين بالنقابة.

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تعقيم مبنى نقابة الصحفيين (3)
 

 

تعقيم مبنى نقابة الصحفيين (4)
 

 

تعقيم مبنى نقابة الصحفيين (5)
 

 

تعقيم مبنى نقابة الصحفيين (6)
 

 

تعقيم مبنى نقابة الصحفيين (7)
 
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