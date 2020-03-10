طوارئ في المنيا استعدادًا لطقس الخميس

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - محمد النادي:

أعلن محافظ المنيا، اللواء أسامة القاضي، رفع حالة الطوارئ، وعقد غرفة العمليات الرئيسية للمحافظة؛ وذلك ضمن خطة مواجهة الطقس السيء المحتمل بعد غدٍ الخميس.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده المحافظ، مساء اليوم الثلاثاء، في حضور الدكتور محمد محمود أبوزيد نائب المحافظ، إذ تابع المحافظ مدى جاهزية المراكز والمدن والاستعداد حال هطول أمطار غزيرة، وشدد على التجهيزات الخاصة بمراكز الإغاثة والإيواء العاجل، ودور كل قطاعات المحافظة.

وجّه المحافظ، خلال الاجتماع، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة التنسيق بين كل الأجهزة المعنية بنطاق المحافظة لاتخاذ كل الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمواجهة الأمطار والتعامل الفوري معها، وتفعيل غرف العمليات الفرعية وإدارة الأزمات والكوارث بجميع قطاعات المحافظة وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لاستقبال شكاوى وبلاغات المواطنين وسرعة الاستجابة الفورية لها.

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وأكد القاضي على ضرورة تحلى الجهاز التنفيذي بالمحافظة بروح الفريق الواحد لتدارك أي حالات طارئة والعمل على حلها في أسرع وقت ممكن وتقليل الخسائر التي قد تنجم عن هذه الحالات الطارئة.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية التنسيق مع مديرية الري والموارد المائية مع المرور اليومي والمستمر على كل مخرات السيول البالغ عددها 34 مخرًا؛ لمداومة التطهير لتلك المجاري ومتابعة موقف سقوط الأمطار وحركة سريان المياه داخلها وتحديد مسارات مخرات السيول و التأكد من تطهيرها وخلوها من الحشائش والمخلفات ومتابعة حالة الطرق العامة حفاظًا على سلامة وأمن المواطنين.

وشدد على جاهزية وصلاحية معدات الكسح الموجودة بالوحدات المحلية وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، للعمل أثناء الأمطار أو السيول، وكذا رفع درجة الاستعداد القصوى بالمستشفيات بجميع مدن ومراكز المحافظة.