مصدر أمني: تشكيل فريق بحث لفحص فيديوهات التنمر على شاب أسيوي بسبب "كورونا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

أكد مصدر أمني بمديرية أمن القاهرة، على تشكيل فريق بحث أمني لفحص مجموعة من الفيديوهات التي تُظهر تعرض شاب أسيوي للتنمر والمضايقات على الطريق الدائري، بسبب الخوف من فيروس كورونا المستجد.

وانتشر فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، لشخص أسيوي داخل سيارة، بينما كان يضع السائق منديلًا على وجهه، وسط حالة من الاستهزاء والتنمر على الشاب من قبل المارة؛ ليقوم بعدها السائق بطرد الشاب من السيارة، ليحاول بعدها ركوب سيارة أجرة.

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وأضاف المصدر إلى أنه جاري تحديد هوية السائق الذي كان ينقل الشاب بسيارته وقام بإزاله وسط الطريق الدائري.

وقد أثار الفيديو غضب واستنكار الكثيرين من تصرف المواطنين تجاه الشاب الأسيوي، أثناء وقوفه وسط الطريق في محاولة منه لركوب أية سيارة.

واعتذر الفنان أحمد السقا عما تعرّض له هذا الشاب، حيث شارك صورة من الفيديو عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلق: "دي مش أخلاقنا يا مصريين.. حقك علينا وياريت كل واحد يقف جنب واحد زي ده، لا للتنمر ولا للعنصرية، احنا أكبر وأجدع من كده بكثير، حقق علينا، وياريت اللي يعرف يوصل للرجل ده يتواصل معايا".