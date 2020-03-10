الخطوط الجوية الإيرانية تستأنف رحلاتها إلى أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - ميونخ - (د ب أ)

كشفت تقارير إخبارية في إيران اليوم الثلاثاء أن شركة الخطوط الجوية الإيرانية (ايران اير) ستستأنف رحلاتها إلى أوروبا.

وذكرت وكالة أنباء الطلبة الإيرانية (إسنا) أن (ايران اير) ستقوم باستئناف رحلاتها إلى اوروبا اعتبارا من الحادي عشر من الشهر الجاري، باستثناء الرحلات إلى فيينا وستوكهولم وجوتيبورج وذلك بسبب وباء فيروس كورونا الجديد في إيران.

وتشير بيانات وزارة الصحة الإيرانية إلى أن عدد المصابين الذين توفوا في إيران بالفيروس بلغ 291 شخصا حتى الآن، فيما زاد عدد الأشخاص المصابين بالعدوى عن 8000 شخص.

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ويتوقع خبراء أن الرقم غير المعلوم لهذه الإصابات أكبر بكثير من هذا الرقم.

كان متحدث باسم هيئة الطيران المدني أعلن أول أمس الأحد أن شركة (ايران اير) عليها تعليق رحلاتها إلى أوروبا حتى إشعار آخر مشيرا إلى أن الدول الأوروبية من جانبها قلصت هذه الرحلات " لأسباب غير معروفة".

وأضاف أن (ايران اير) ستجري مفاوضات من أجل إلغاء هذه القيود فورا.