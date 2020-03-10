منخفض القرن.. الدول العربية تستعد لموجة طقس مُتقلب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد صفوت

مع بداية 2020 ضربت عدة كوارث طبيعية مناطق مختلفة من العالم بسبب تغيرات المناخ وتقلباته، والنشاط البشري غير المدروس الذي هدد حياة الكثيرين حول العالم، فمن حرائق الغابات في أستراليا، إلى فيضانات إندونيسيا.. كشفت الطبيعة عن وجهها الغاضب.

منذ أيام حذر خبراء الطقس مما أسموه بـ"منخفض التنين" أو "منخفض القرن" كونها عاصفة ستؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية، مع احتمالية تسببها في سيول وأمطار غزيرة في عدة دول عربية بينهم مصر.

وتوقع خبراء الأرصاد، أن تضرب عاصفة التنين أو منخفض القرن، دول: "مصر، عمان، سوريا، الأردن، لبنان، فلسطين، العراق، تركيا" خلال الأيام القليلة المقبلة.

وبحسب تحديثات النموذج الأوروبي لخرائط الطقس في مصر، فإنه من المتوقع أن تصل الرياح لحد العاصفة، حيث تصل سرعتها إلى 100 كيلومتر في الساعة، يصاحبها سقوط أمطار غزيرة ورعدية تصل لحد السيول خاصة على مدن سيناء.

ويتوقع أن تصل كمية الأمطار المقرر سقوطها على البحيرة والإسكندرية 110م، إلا أن الحالة الجوية لم ترتق لدرجة الإعصار كما يردد البعض على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأكد خبراء الطقس في مصر، أنه وفقًا للتوزيعات الضغطية، سيكون هناك انخفاض بدرجات الحرارة بسبب المنخفض الجوي العميق، وسيكون الطقس شديد البرودة بالسواحل الشمالية.

وكان الدكتور وحيد سعودي، خبير الأرصاد الجوية، أكد أنه لا يوجد أي تغيرات جوهرية في حالة الطقس، حتى يوم الأربعاء، حيث يسود طقس مستقر يميل للدفء نهارًا شديد البرودة ليلًا، والتحذير من الشبورة المائية صباحًا.

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وأوضح سعودي، أنه بدءًا من الخميس المقبل حتى مساء الأحد المقبل، تتعرض مصر لطقس غير مستقر، حيث نشاط الرياح والتي تصل لحد العاصفة على كافة أنحاء البلاد مما يؤدي إلى تدهور الرؤية على معظم الطرق واضطراب كامل في حركة الملاحة البحرية فوق جميع المسطحات المائية.

وأضاف أنه سيكون هناك انخفاض متوقع في درجات الحرارة على كافة أنحاء الجمهورية، وتبلغ ذروة عدم الاستقرار الجمعة والسبت القادمين والتحسن مساء الأحد القادم.

الوزراء يعطل الدراسة لسوء الأحوال الجوية

وقرر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، تعطيل الدراسة في جميع أنحاء مصر يوم الخميس المقبل، بعد تحذيرات الأرصاد الجوية، حيث تتعرض البلاد لحالة شديدة من عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية خلال الفترة من الخميس الموافق 12 مارس الجارى وحتى السبت الموافق 14 من نفس الشهر.

استعدادات عربية لمواجهة منخفض التنين

وفي لبنان، توقعت هيئة الأرصاد الجوية، تعرض البلاد إلى رياح عاتية تتجاوز قوتها 120 كيلومتر في الساعة، يومي الجمعة والسبت المقبلين، موضحة أنه سيكون من أقوى المنخفضات الجوية التي تضرب البلاد والشرق الأوسط، في الموسم الحالي.

وحذرت سوريا، من تساقط الأمطار الغزيرة التي تصل إلى حد السيول، مع نشاط قوي للرياح، الأمر لم يختلف في العراق، الذي يتوقع أن تصله إليه العاصفة، حيث أعدت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي، تقريرًا مفصلاً لحالة الطقس خلال الأيام المقبلة، ووفقًا إليه فإن البلاد ستتعرض لمنخفض جوي قليل نسبيًا، مقارنة ببقية الدول، لكنه سيترافق بجبهة هوائية باردة عالية الفاعلية.

وبحسب الأرصاد في فلسطين، فمن المقرر أن يصل منخفض التنين، إلى البلاد في الساعات الأولى ليوم الخميس المقبل، ويصاحبه سقوط أمطار غزيرة وعواصف رعدية.