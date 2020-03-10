لبنان تعلن تسجيل أول حالة وفاة بفيروس كورونا



كشفت مستشفى لبنان متخصص لمعالجة واستقبال المصابين بالفيروس، الثلاثاء، تسجل أول حالة وفاة لمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد من الجنسية اللبنانية والذي كان قد نقل إلى المستشفى بحالة حرجة.

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا المستجد(كوفيد-19) في لبنان إلى 51 بعد إعلان مستشفى رفيق الحريري الجامعي عن تسجيل 11 إصابة جديدة

اليوم الثلاثاء.

وأعلن وزير الثقافة والزراعة عباس مرتضى فى وقت سابق، إغلاق المتحف الوطني والمتاحف التابعة لوزارة الثقافة في المواقع الأثرية حتى إشعار آخر.

وأغلقت المؤسسات التربوية والجامعات أبوابها ويستمر الإغلاق حتى صباح الإثنين 16 مارس الحالي.

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وتقرر حظر النقل جوًّا وبرًّا

وبحرًا، لجميع الأشخاص القادمين من الدول التي تشهد تفشيًا لفيروس كورونا وهى الصين، وكوريا الجنوبية وإيران، وإيطاليا.

وقرر مجلس النواب تأجيل اجتماعات اللجان التابعة له على اختلافها حتى 14 مارس الحالي، وكذلك إغلاق مبنى مكاتب النواب لفترة حتى يمكن إجراء عملية التعقيم اللازمة للمبنى.

وأعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية تعليق رحلاتها موقتًا من وإلى السعودية ودولتي الكويت وقطر حتى إشعار آخر.