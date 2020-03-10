فرنسا: 98% من الحالات المصابة بكورونا تتماثل للشفاء

أعلنت السلطات الفرنسية، اليوم الثلاثاء، أن 98% من الحالات المصابة بفيروس كورونا تتماثل للشفاء، وفقا لنبأ عاجل نقلته "سكاي نيوز".

وأكدت وزارة الصحة الفرنسية، أن المستشفيات والحجر الصحي يوفر سبل الرعاية التامة على أعلى درجة للمصابين بفيروس كورونا القاتل.

وسجلت فرنسا ارتفاع فى وفاة فيروس كورونا المستجد، وصل إلى 33 شخصا وارتفاع

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الإصابات إلى 1784 حالة.

وفي سياق متصل، تم إلغاء فعاليات معرض الكتاب في فرنسا في نسخته الأربعين، المقرر إجراؤها في مارس الجاري، بسبب التدابير التي أعلنتها الحكومة الفرنسية لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال فينسنت مونتاني، المسئول عن تنظيم معرض الكتاب في باريس:

إن المعرض سيجري تأجيله حتى مارس 2021، مؤكدا أن كافة الأحداث الأدبية والفنية والمعارض في فرنسا تأثرت بشكل كبير.

يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، لتعاني معظم دول العالم حاليا من وجود إصابات بالفيروس على أراضيها.