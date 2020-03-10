فرنسا: ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا لـ33 حالة

أعلنت وزارة الصحة الفرنسية، الثلاثاء، ارتفاع حصيلة وفاة فيروس كورونا المستجد في فرنسا إلى 33 شخص وارتفاع الإصابات إلى 1784، بحسب نبأ عاجل نقلته سكاي نيوز عربية.
في مارس الجاري، بسبب التدابير التي أعلنتها الحكومة الفرنسية لمنع انتشار فيروس كورونا.
في سياق متصل، تم إلغاء فعاليات معرض الكتاب في فرنسا في نسخته الأربعين، المقرر إجراؤها
وقال فينسنت مونتاني، المسئول عن تنظيم معرض الكتاب في باريس، إن المعرض سيجري تأجيله حتى مارس 2021، مؤكدًا أن كافةالأحداث الأدبية والفنية والمعارض في فرنسا تأثرت بشكل كبير.
يشار إلى أن فيروس كورونا ظهر في أواخر ديسمبر 2019، في مدينة "ووهان" الصينية، في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي، لتَعاني معظم دول العالم حاليًا من وجود إصابات بالفيروس على أراضيها.
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